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≡ О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналисты поинтересовались у главного санврача Казахстана, запрещается ли казахстанцам проводить свадьбы, кудалыки и прочие торжества во дворе своего дома с минимальным количеством людей.
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§ Victor Yang
Re: О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свадьбы - это хорошо и прекрасно, а что с пепесечением границы? Выезжать можно из Казахстана гражданам РК?
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§ Горожанин_kst
О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Чтобы стать негражданами? 8-)
Лучше погодить, Вить. До следующей весны
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§ Victor Yang
О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Лучше погодить, Вить. До следующей весны

А что изменится? Так компетенции положенные пропадут.
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§ Козлов я
О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.05.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что изменится?
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§ maxsaf
О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
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§ Victor Yang
О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

Цитата:
Козлов я:
Козлов я

Я уж не знаю на что вы намекаете, но я свою семью два месяца только по видеосвязи вижу (слава цифровым технологиям!). В России с 1 по 5 мая выходные были - когда уезжал, думал на эти праздники приеду (пока в гости) или они ко мне. А оно вон как вышло...
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