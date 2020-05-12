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≡ "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38822
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча торговцев с чиновниками прошла на парковке перед Нижней оптовкой. Собралось около 50 человек. Разговор прошёл на повышенных тонах. Предприниматели требовали открыть все рынки для посетителей, власти настаивали на обратном.
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§ abaika95
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/говорил про спекулянтов еды- цены на продукты во время ЧП и карантинаподнялись./




А ну этим то надо же свою весеннюю коллекцию имбиря продать))
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§ Fasd
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 12.05.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите на поведение Читайло Нечитайло а также Финика такие вальяжные фифы.Что им бояться у них зарплаты идут и не зависят же не от чего.Вот и стоят понты кидают перед народом.Как два царя батюшки.
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§ Козлов я
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.05.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Как два царя батюшки.
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