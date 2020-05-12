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≡ "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38822
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча торговцев с чиновниками прошла на парковке перед Нижней оптовкой. Собралось около 50 человек. Разговор прошёл на повышенных тонах. Предприниматели требовали открыть все рынки для посетителей, власти настаивали на обратном.
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§ таноми52
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1767
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы готовы работать с учётом всех санитарных норм.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38603


"Сказывай, девица, сказывай!"
Почти все предприниматели на сборище без масок!
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§ abaika95
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сказывай, девица, сказывай!"Почти все предприниматели на сборище без масок!/





А им зачем?) Они и в вирус наверно не верят это для них так всё игрушки)



История повторяется до карантина предпрериматели бузили во время и даже после всех послаблений бузят
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§ abaika95
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но разобраться надо,если у людей действительно,действительно а не для красного словца денег нет,нельзя ли пересмотреть меры по выплатам соц помощи?
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§ yudjin
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6581
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.05.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не более 7% в течение 7 дней от общего количества заболевших.

от нынешних 68 зараженных, это 4,5 человека. и это по ОБЛАСТИ, из которых большая часть в джетыгаре... а остальные костанайские настолько сомнительные, что я считаю, что в городе случаев просто нет.
Поэтому считать надо в каждом населенном пункте отдельно!
И для чего сюда привезли нефтянников? Статистику поднимать?
Там бы их и изолировали, где работали! Через две недели и привозили здоровых. А то теперь на домашнем карантине начинают выявляться... а с кем и сколько у них контактов сейчас вылезет? Сами чиновники и Нечитайло допустили распространение. Надо изолировать источник, а не мучить здоровых людей двойными стандартами когда в парк Победы нельзя, а в 113-ый дачный автобус набить народу и стар и млад можно!
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§ Сергей_я
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"Сказывай, девица, сказывай!" Почти все предприниматели на сборище без масок!

вы посмотрите как ведут себя чиновники. А потом говорите уже про остальных
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38589
На нормы чихать в принципе ВСЕМ. И народу и властям. И карантин у нас так, не знаю, как репетиция что ли. Градусники вместо температуры тела меряют вообще температуру воздуха, любой блокпост проезжается без проблем (не бесплатно само собой), особенно на люксовых автомобилях.
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§ abaika95
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/от нынешних 68 зараженных, это 4,5 человека. и это по ОБЛАСТИ, из которых большая часть в джетыгаре... а остальные костанайские настолько сомнительные, что я считаю, что в городе случаев просто нет./



А вдруг есть?) Ты же потом первый и будешь бегать обвинять почему заболел в странных каких-то условиях,вроде и маску не ношу и гуляю редко только днём и вечером)
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§ Козлов я
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.05.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас до сих пор лежит весенний товар, этот сезон мы, можно сказать, проср.., - - Уже летний сезон начинается, мы и его пропустим, сидя дома.
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§ Тот самый
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
от нынешних 68 зараженных


Вчера было 62, сегодня 68, т.е. мы уже превысили. За 1 день +9,6%. Вообще глупая норма 7%, надо применять её для областей, в которых от 300 зараженных или считать в % к населению.

Например, в Астане 1103 человека и у них 7% - 77 человек. Населения у них 1 млн в одном городе (!), а у нас 0,88 млн разбросано по области. У них вероятность заражения в разы выше и цифры это показывают (1103 против 68), но у них при этом всё откроют, а у нас нет. Абсурд.
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§ alex_60
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таксисты и Спекулянты еды не жалуются что то. Целый месяц как 8 марта у продавцов цветов.
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§ alex_60
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повтор.

[Исправлено: alex_60, 12.05.2020 - 18:32]
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§ abaika95
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Таксисты и Спекулянты еды не жалуются/




Если бы запрещено было такси и доставка еды но рынки и вещи не закрыли, эти тоже бы не жаловались)
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§ alex_60
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но рынки и вещи не закрыли, эти тоже бы не жаловались)


Думаешь подняли бы цены на вещи в три раза, как таксисты?
Наверное нет
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§ abaika95
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наверное нет/



Ну и еда на вынос цены не подняли но и не бедствуют и не бузят)
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§ alex_60
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну и еда на вынос ц


ну еду на вынос это твои мысли, я про них не говорил.
я говорил про спекулянтов еды- цены на продукты во время ЧП и карантина
поднялись.
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