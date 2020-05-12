yudjin Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6581

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:24 Цитата: Не более 7% в течение 7 дней от общего количества заболевших.

от нынешних 68 зараженных, это 4,5 человека. и это по ОБЛАСТИ, из которых большая часть в джетыгаре... а остальные костанайские настолько сомнительные, что я считаю, что в городе случаев просто нет.

Поэтому считать надо в каждом населенном пункте отдельно!

И для чего сюда привезли нефтянников? Статистику поднимать?

Там бы их и изолировали, где работали! Через две недели и привозили здоровых. А то теперь на домашнем карантине начинают выявляться... а с кем и сколько у них контактов сейчас вылезет? Сами чиновники и Нечитайло допустили распространение. Надо изолировать источник, а не мучить здоровых людей двойными стандартами когда в парк Победы нельзя, а в 113-ый дачный автобус набить народу и стар и млад можно!