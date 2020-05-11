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§ NG.kz
Репетиция маскарада в акимате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании в акимате некоторые из присутствующих вообще не пользуются масками ,другие натянули на подбородок выставив нос.видимо ,первые не дышат вообще,вторые носом не дышат,потому как насморк.
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§ Змея Подколодная
Репетиция маскарада в акимате
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1080
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну или тупо боятся в больнички обращаться, чтоб типичный короновирус резко не проявился 8-)


Цитата:
Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения страны тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку. Об этом 4 мая сообщает BBC.сообщает BBC. Образцам присвоили имена и возраст якобы людей и отправили на анализ в лабораторию. Как рассказал Магуфули, среди них было автомобильное масло – в нем коронавирус не выявили, джекфрут – эти результаты были неоднозначными, и папайя, в которой работники лаборатории нашли коронавирус. Также на исследование были отправлены образцы, взятые у птицы и козы, они тоже оказались положительными, добавил танзанийский президент.


Всякое бывает, как видите. Раз в год и палка стреляет)))
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* Тот самый
Репетиция маскарада в акимате
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: из логичного вытекающего измышления властей


Что-то с логикой у них явно не то, если к стареньким ветеранам без масок ходят.

Цитата:
abaika95: как вдолбить что всё серьёзно?


Сложно поверить в реальность проблемы, если сами чиновники сидят без масок, по городу ночью ездят машины и такси, в некоторых магазинах уже даже продавцы без масок. И вот многие думают кто дураки: те, которые честно следовали рекомендациям или те, кто носил маску на подбородке, ни в чем себя не ограничивал, ходил в баню, отмечал дни рождения, встречался с друзьями-родственниками.

Цитата:
abaika95:
те кто верил в теории заговора уже церкви свои открыли и паству собрали)


Ага, хорошо, хоть вышек 5G у нас не было )) А то бы жечь пошли.

Цитата:
Змея Подколодная: Об этом 4 мая сообщает BBC


Поискал на BBC, нет у них такой новости.
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§ abaika95
Репетиция маскарада в акимате
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3875
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/если к стареньким ветеранам без масок ходят/


Тут больше уже от обстоятльств вышло,ветераны дома без масок а они бы пришли и сидели бы в масках,как будто бояться заразиться (так бы большинство подумало не зная что маска для заболевших) тут уже пошли на нехороший компромисс дабы не вызвать гнева людей



Цитата-/те, кто носил маску на подбородке, ни в чем себя не ограничивал, ходил в баню, отмечал/


Незнаю куда можно в баню было ходить) но различие было в том что кто-то выходил,маску не носил на улице и всё больше то никаких различий) не смертельная обида



Цитата-/Ага, хорошо, хоть вышек 5G у нас не было )) А то бы жечь пошли./


Боюсь что будет когда начнут вакцинацию
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* Тот самый
Re: Репетиция маскарада в акимате
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Боюсь что будет когда начнут вакцинацию


Можно акцию объявить через вацап: первый миллион вакцин бесплатно, дальше по 10000 тенге )) Дениалисты первыми и побегут
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§ таноми52
Re: Репетиция маскарада в акимате
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1766
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.05.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ветераны дома без масок а они бы пришли и сидели бы в масках,как будто бояться заразиться



Вот именно так и должно было быть: пришли и сидели бы в масках. Потому что ветераны, сидящие, в основном, дома, заразить пришедших навряд ли могли, а вот пришельцы, таскающиеся повсюду, стариков, с большй степенью вероятности, могли
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