Цитата: abaika95: из логичного вытекающего измышления властей



Что-то с логикой у них явно не то, если к стареньким ветеранам без масок ходят.



Цитата: abaika95: как вдолбить что всё серьёзно?



Сложно поверить в реальность проблемы, если сами чиновники сидят без масок, по городу ночью ездят машины и такси, в некоторых магазинах уже даже продавцы без масок. И вот многие думают кто дураки: те, которые честно следовали рекомендациям или те, кто носил маску на подбородке, ни в чем себя не ограничивал, ходил в баню, отмечал дни рождения, встречался с друзьями-родственниками.



Цитата: abaika95:

те кто верил в теории заговора уже церкви свои открыли и паству собрали)



Ага, хорошо, хоть вышек 5G у нас не было )) А то бы жечь пошли.



Цитата: Змея Подколодная: Об этом 4 мая сообщает BBC



Поискал на BBC, нет у них такой новости.