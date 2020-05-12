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≡ "Говорят - не положено!" - Труженица тыла не дождалась поздравления с Днем Победы от филиала КТЖ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Говорят - не положено!" - Труженица тыла не дождалась поздравления с Днем Победы от филиала КТЖ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Нас в 1942 году забрали в трудовую армию, мне тогда было 17 лет, - рассказала "НГ" Матрена Филипповна. - Работали без выходных и перерывов. Мне некому было помочь, ходила в легкой одежонке, в изношенной обуви. И трудилась, и трудилась...
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§ Змея Подколодная
Re: "Говорят - не положено!" - Труженица тыла не...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1080
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тыловики незаслуженно забытые. Они также ковали победу, без тыла победы не случилось бы. Моя бабушка всегда обижалась, фронтовиков поздравляют, а нас? Пахали, как проклятые, многие на вредных производствах.
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§ drakon
Re: "Говорят - не положено!" - Труженица тыла не...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19187
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Но каждый год слышу отказ. Говорят - не положено!

Цитата:

В том числе поздравили и Матрену Решетникову.

Да, уж... :-o
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§ drakon
"Говорят - не положено!" - Труженица тыла не дождалась поздравления с Днем Победы от филиала КТЖ в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19187
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Трудовая армия - временные трудовые коллективы

Обыкновенные ЗеКовские Зоны.
С колючей проволокой, по периметру.
И выщками, по углам.
Внутри "трудового коллектива" -
Уголовники, для поддержания
порядка, среди Врагов Народа...
:lol: :-o

[Исправлено: drakon, 12.05.2020 - 12:37]
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* таноми52
Re: "Говорят - не положено!" - Труженица тыла не...
таноми52


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Сообщений: 1766
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.05.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Обыкновенные ЗеКовские Зоны.



Не обязательно. Историки сейчас разбираются в вопросе:кто такие трудармейцы, спецпереселенцы и принудительно привлечённые к труду. Все считают себя трудармейцами
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§ drakon
Re: "Говорят - не положено!" - Труженица тыла не...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19187
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не обязательно.

Отец, мой, с 16 лет, был там.
Кое что - рассказывал... :-o
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§ drakon
"Говорят - не положено!" - Труженица тыла не дождалась поздравления с Днем Победы от филиала КТЖ в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19187
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Историки сейчас разбираются в вопросе:кто такие

И долго будут - разбираться?
Ещё 75 лет?... :lol: ;-)
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