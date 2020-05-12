NG.kz "Говорят - не положено!" - Труженица тыла не дождалась поздравления с Днем Победы от филиала КТЖ в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:33 - Нас в 1942 году забрали в трудовую армию, мне тогда было 17 лет, - рассказала "НГ" Матрена Филипповна. - Работали без выходных и перерывов. Мне некому было помочь, ходила в легкой одежонке, в изношенной обуви. И трудилась, и трудилась...

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