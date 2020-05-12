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§ NG.kz
В Костанае усиленными темпами ведется дезинфекция придворовых территорий и дорожного покрытия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае ежедневно в мероприятиях по дезинфекции придворовых территорий задействовано 50 военнослужащих и 27 единиц техники проводят дезинфекцию дорожных покрытий, пешеходных тротуаров.
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§ alex_60
Re: В Костанае усиленными темпами ведется дезинфекция...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8269
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Охватываемая площадь дезинфекцией - порядка 24 кв.м. в день.//

маловато чего-то.
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§ saltanat.kassenova
Re: В Костанае усиленными темпами ведется дезинфекция...
saltanat.kassenova


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 12.05.20
Отправлено: 12.05.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу прощение за неточность. 24 тыс. кв.м. в день
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