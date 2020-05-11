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ну или тупо боятся в больнички обращаться, чтоб типичный короновирус резко не проявился
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Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения страны тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку. Об этом 4 мая сообщает BBC.сообщает BBC. Образцам присвоили имена и возраст якобы людей и отправили на анализ в лабораторию. Как рассказал Магуфули, среди них было автомобильное масло – в нем коронавирус не выявили, джекфрут – эти результаты были неоднозначными, и папайя, в которой работники лаборатории нашли коронавирус. Также на исследование были отправлены образцы, взятые у птицы и козы, они тоже оказались положительными, добавил танзанийский президент.
Всякое бывает, как видите. Раз в год и палка стреляет)))