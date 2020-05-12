abaika95 Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3875

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:06 Цитата-/зачем об этом постоянно вспоминать?/







Французы каждый год празднуют и парады проводят в честь того как взяли тюрьму и освободились от власти короля им можно





Американцы каждый год празднуют и проводят парады в честь того как освободились от власти британского короля им можно



А Потомкам людей освбодишвших родину и ещё кучу стран от власти Германского короля и изверга нельзя парады проводить,праздновать и веселиться,нужно плакать и каяться .........