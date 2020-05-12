/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прадед при жизни молча проклинал войну и всегда пил первую стопку за мир. Потому что его поколение сердцем воспринимало масштаб беды. У современников иначе. Мы воспитываем наших детей в духе военной пропаганды.
Читать новость

§ Козлов я
Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1238
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А я согласен с автором.
Профайл

§ Дантист
Re: Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 12.05.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впервые согласен с abaika95, мальчик начал про деда и тут же предал его память, о чем дальше можно говорить с ним?
Профайл

§ Сабыр
Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему вы о Ветеранах вспоминаете только 9 мая?? Война это убийства,это раны и зачем об этом постоянно вспоминать?? А вы постоянно ковырять это,вы лучше о живых героях заботьтесь,а не эта показуха раз в год!
Профайл

§ abaika95
Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3875
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/зачем об этом постоянно вспоминать?/



Французы каждый год празднуют и парады проводят в честь того как взяли тюрьму и освободились от власти короля им можно


Американцы каждый год празднуют и проводят парады в честь того как освободились от власти британского короля им можно

А Потомкам людей освбодишвших родину и ещё кучу стран от власти Германского короля и изверга нельзя парады проводить,праздновать и веселиться,нужно плакать и каяться .........
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Iney, Тот самый

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 2
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 53.99 Ko -
^ Наверх