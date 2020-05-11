nmv85 Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в... #2





(Пользователи) Сообщений: 14

Регистрация: 23.04.20 (Пользователи) Отправлено: - 16:29 Где строят кому строят. Стою на очереди как не полная семья 6 лет. за 6 лет очередь продвинулась на 177 человека. В итоге я 2650 в очереди.Это я в лучшем случае получу в следующей жизни. Статуса мать одиночка вообще нет в Казахстане. Накопить первоначалку это не реально, реально если жить на вокзале и питаться сухариками. Так что программы эти это не для каждого человека по силе. при средней з/п.