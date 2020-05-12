Цитата: Pasha:

Да уж. Если домашний карантин особо не соблюдали, а это весьма возможно , то теперь им либо всех перечислять , с кем контактировали , и отвечать за нарушение карантина. Либо скрывать и нарушение и лиц, с коими были в контакте.

Ну 99% выберут 1ый вариант. Цитата: Горожанин_kst:

Ещё студенты должны "стрельнуть". Сюрпризы будут, неминуемо.

да это все понятно, просто вот щас послабили карантин, а у кого дети садиковские куда им их девать, если родителям можно и нужно на работу выходить? Одной рукой дают, другой забирают..