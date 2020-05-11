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§ NG.kz
Новая жилищная программа "5-10-20" появится в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года также создадут институт по распределению жилья "Отбасы банк". Он будет централизовано осуществлять учёт и распределение жилья. Президент также поручил запустить новый ипотечный проект "5-10-20".
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§ Сабыр
Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в...
Сабыр


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Сообщений: 353
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перестаньте вы вытягивать последний народ из аулов! Кто нас всех городских кормить будет?! Конечно, занятность,откаты,все понимаю,но почему после войны Сталин даже паспорта не давал деревенским?! Не задумывались? И так уничтожили сельское хозяйство! С
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* nmv85
Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в...
nmv85


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Сообщений: 14
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 11.05.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где строят кому строят. Стою на очереди как не полная семья 6 лет. за 6 лет очередь продвинулась на 177 человека. В итоге я 2650 в очереди.Это я в лучшем случае получу в следующей жизни. Статуса мать одиночка вообще нет в Казахстане. Накопить первоначалку это не реально, реально если жить на вокзале и питаться сухариками. Так что программы эти это не для каждого человека по силе. при средней з/п.
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§ Dron
Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в...
Dron


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Сообщений: 518
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.05.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
. Так что программы эти это не для каждого человека по силе. при средней з/п

А какая сейчас заработная плата в городе? В среднем? Среднестатистическая?
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* nmv85
Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в...
nmv85


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Сообщений: 14
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 12.05.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от 60.000 до 100.000
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* Змея Подколодная
Новая жилищная программа "5-10-20" появится в Казахстане
Змея Подколодная


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Сообщений: 1079
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Статуса мать одиночка вообще нет в Казахстане.

У нас почти каждая разведенная женщина считает, что она, мать-одиночка. Свидетельство о рождении ребенка смотришь, нет, не настолько и одинока. Одиночка, это когда в графе "отец" -прочерк. Ну вот такое непорочное зачатие получается.
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* nmv85
Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в...
nmv85


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Сообщений: 14
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 12.05.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мать одиночка,на минуту это не только разведенная, есть еще кроме развода и физическая утрата отца.
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* nmv85
Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в...
nmv85


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Сообщений: 14
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 12.05.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы, "не полная семья" относится к СУСН, как звучит эта категория :Неполная семья – это та семья, где одинокий родитель проживает с ребенком или детьми несовершеннолетнего возраста и несет за детей моральную и материальную ответственность. Но статуса "мать одиночки" нет в РК. Каждый раз когда я задаю этот вопрос и провожу аналогию,ответа еще никто не предоставил. Начинают рыть в интернете в итоге пожимают плечами.
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§ drakon
Новая жилищная программа "5-10-20" появится в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19184
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Среднестатистическая?

Сказано было - 500 000 тенге,
на работающего, чего спрашивать то?... :lol: :-o
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* Змея Подколодная
Новая жилищная программа "5-10-20" появится в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1079
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мать одиночка,на минуту это не только разведенная

При чем тут развод и статус мать-одиночка?
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* nmv85
Re: Новая жилищная программа "5-10-20" появится в...
nmv85


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Сообщений: 14
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 12.05.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
У нас почти каждая разведенная женщина считает, что она, мать-одиночка.

к матерям-одиночкам следует относить женщин, самостоятельно воспитывающим одного ребенка или нескольких без отца, независимо от того, состояла в браке или нет.
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* Змея Подколодная
Новая жилищная программа "5-10-20" появится в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1079
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и физическая утрата отца.

Тогда пособие по потере кормильца? И это есть правильно.
Цитата:
к матерям-одиночкам следует относить женщин, самостоятельно воспитывающим одного ребенка или нескольких без отца, независимо от того, состояла в браке или нет.

На каком таком основании? В свидетельстве о рождении ребенка папа указан, вот и пусть содержат своего ребенка обоюдно. Интересный подход, перекладывать заботу о своем ребенке на чужие плечи.
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