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≡ У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирус обнаружен у двух мужчин 1957 и 1974 года рождения, работающих вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. Мужчины находились на домашнем карантине по месту жительства.
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§ Сергей_я
У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2906
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:
Да уж. Если домашний карантин особо не соблюдали, а это весьма возможно , то теперь им либо всех перечислять , с кем контактировали , и отвечать за нарушение карантина. Либо скрывать и нарушение и лиц, с коими были в контакте.

Ну 99% выберут 1ый вариант. Цитата:
Горожанин_kst:
Ещё студенты должны "стрельнуть". Сюрпризы будут, неминуемо.

да это все понятно, просто вот щас послабили карантин, а у кого дети садиковские куда им их девать, если родителям можно и нужно на работу выходить? Одной рукой дают, другой забирают..
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* Горожанин_kst
У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1533
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Да не послабили ещё ничего. До 18 мая.
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§ Vit
У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9417
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.05.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Их изначально и изолировали. Статья же была об этом. Они потом через два дня расплакались, жаловаться начали. К маме хотим домой-отпустите пожайлуста нас. Вот и результат.

[Исправлено: Vit, 12.05.2020 - 11:17]
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§ Козлов я
У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.05.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно то,что их поместили в Денисовскую ЦРБ. Либо они из Джетыгары, либо из Денисовского района. А это уже новый очаг. :-x
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* Горожанин_kst
У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1533
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

- О'к, Гугл, где мне можно неплохо посидеть с друзьями?
- Согласно вашей локации, в условиях карантина, вы с друзьями можете приятно посидеть в Бутырской, Лефортовской тюрьме, или с повышенным комфортом в комплексе Матросская тишина
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§ Сергей_я
У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2906
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Да не послабили ещё ничего. До 18 мая.

Послабили частично с 4 мая уже.
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