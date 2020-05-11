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≡ Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ералы Тугжанов также отметил, что парки и скверы становятся доступными для прогулок граждан, но ограничения остаются прежними для сферы развлекательных услуг при парках. И ответил на вопрос, заработают ли рестораны и ТРЦ.
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§ Змея Подколодная
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.05.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вперёд: за потерянной выгодой.

Вы про что,почти все частные сады на госзаказе.
Цитата:
Наверное: гос. - работатать не будут, как раз из-за численности

Ага. В частных садах под 300 детей есть. И их не один, и не два.
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§ yudjin
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6579
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
С дачами в п7олив теперь актуально, соглашусь

Вот стоило позвонить и побеседовать с кем-то из жкх, как автобусы решили продлить до 20 часов.
По ходу для них вообще открытие сделал, что на дачах еще и воду дают по часам... не знаю как они себе представляли жизнь дачную...
Спросили а какой график полива и как раньше ездили?
А я в них сомневался... прислушались, однако...
Если надо чё спросить, пусть спрашивают... расскажу, а то ж они то про жизнь трудового народа вообще мало что знают.
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§ Я
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.05.20 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Уже в инсте аким поделился информацией, что согласно этому Постановлению планирует запустить

А деревня опять не упоминается . Мы что уже на люди и нам не нужно в магазины и аптеки , или весна только для дачников ?
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§ Горожанин_kst
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1522
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.20 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Факт, знают о наших буднях и реалиях со слов Хабара, не иначе.
Заботит их скорее своя доля, что насущнее. Общественный транспорт, к примеру -"мы ещё понаблюдаем 7 дней". А самолёты-уже завтра! А то как за медалями летать в стольный град? Основной массе горожан эти корыта летающие на дух не нужны. Дайте возможность на кусок хлеба заработать, здесь и сейчас.
Мдааа, в других городках пободрее, расторопнее к людским-то интересам. У них обещанное послабление стартует сразу, с 12того. А чего раскачиваться? Статистикой вы и сейчас владеете, господа. Хватит думу думать.
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