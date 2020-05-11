yudjin Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что... #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6579

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:48 Цитата: Горожанин_kst:

С дачами в п7олив теперь актуально, соглашусь

Вот стоило позвонить и побеседовать с кем-то из жкх, как автобусы решили продлить до 20 часов.

По ходу для них вообще открытие сделал, что на дачах еще и воду дают по часам... не знаю как они себе представляли жизнь дачную...

Спросили а какой график полива и как раньше ездили?

А я в них сомневался... прислушались, однако...

Если надо чё спросить, пусть спрашивают... расскажу, а то ж они то про жизнь трудового народа вообще мало что знают.