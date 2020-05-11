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§ NG.kz
Приём самолетов из столицы Казахстана начинает аэропорт Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейсы будут выполняться авиакомпаниями Qazaq Air по вторникам, четвергам и воскресеньям (прилет в 10.00, вылет в 10.40) и - FlyArystan по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (прилет в 11.10, вылет в 11.40).
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§ maxsaf
Re: Приём самолетов из столицы Казахстана начинает аэропорт...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6548
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации,

Что-то новенькое, уже метр.
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§ drakon
Приём самолетов из столицы Казахстана начинает аэропорт Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что-то новенькое, уже метр.

Аэропорт,безвоздушное пространство.
Вирус только по воздуху летает... :lol: :oops:
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§ Muad Dib
Re: Приём самолетов из столицы Казахстана начинает аэропорт...
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 11.05.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фарс. Без нормальных методик и экипировки, обробованных на международном уровне, все эти меры работать не будут. Больные "закосят" под здоровых, санитайзер покроется паутиной, метр с собой никто носить не будет. Почему работа вещевых рынков или ТЦ, общепита в Костанае опаснее, чем самолёт набитый переносчиками COVID-19 из Нур-Султана или Алматы?

Аэропорты подарили инфекцию каждой отдельной стране на земном шаре.
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