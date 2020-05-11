/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 11 мая, провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. О результатах он сообщил на своей странице в Инстаграм.
Читать новость

§ maxsaf
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6548
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Лицензию надо. Регистрацию. Налоги платить. не так тяп ляп.

Индусы на весь мир работают в колл центрах и техподдержке. Им же на субподряд программирование отдали. Никаких проблем.))
Профайл

§ abaika95
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Все три пункта - одобряю и поддерживаю/



Канада даёт добро,всё расходимся)
Профайл

§ alex_60
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наблюдение за сотрудниками общественного!//транспорта; дезинфекция; безналичный расчет).//
Безналичный расчёт. Весело.
Пос терминалы или что?
Профайл

§ maxsaf
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6548
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Канада даёт добро,всё расходимся)

Не так быстро, вы же на одни полевые сборы не попали, можете послужить Родине на посевной. ))
Профайл

§ maxsaf
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6548
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Безналичный расчёт. Весело. Пос терминалы или что?

Можно еще проездной или приложение на телефоне.
Профайл

§ drakon
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Родине на посевной. ))

Скоро им не только - разрешат,
а будут - заставлять, работать.
А ведь так - неохота... :lol: ;-)
Профайл

§ electro
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 11.05.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с обязательным ношением маски

что-то не замечено на фото, или они считают себя исключительными
:-x
Профайл

§ Muad Dib
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 11.05.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомые спрашивают, вещевой центральный рынок в Костанае когда заработает?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 1
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 47 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 64.69 Ko -
^ Наверх