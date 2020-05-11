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≡ Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38813
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 11 мая, провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. О результатах он сообщил на своей странице в Инстаграм.
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1. Проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

2. Деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

3. Деятельность религиозных объектов.


Все три пункта - одобряю и поддерживаю 8-)
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5. Деятельность спортивных объектов (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.);

6. Работа объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.)


Только при обеспечении минимального расстояния в 2 метра.
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
9. Работа дежурных групп в дошкольных организациях (по возрасту);

только семьям с двумя работающими родителями.
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ;

Эту меру вообще можно сделать обязательной везде, проблем не вижу
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бани, сауны (до 20 помывочных мест), без использования бассейнов;

- салоны красоты (только по предварительной записи);

Запретить звонки из бани в 3 часа ночи в "салоны красоты" 8-)
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
объекты общественного питания по принципу «доставки до клиентов и навынос».

Разрешить с первого дня ЧП, с соблюдением С-Э норм. Всячески помогать, поощрять, инвестировать и т.д.
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы

Полностью поддерживаю и одобряю. Можно с ротацией 50%/50% каждые 2 недели.
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§ alex_60
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранцам запрещено работать.
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дистанционку вообще одобряю везде где только возможно, не только гос.
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* maxsaf
Re: Кому разрешат работать в Костанайской области после...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Иностранцам запрещено работать.

Разрешить. Дистанционно :lol:
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§ kbkz1980
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4727
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.05.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А причём здесь житель канадской деревни
Дядь,слишком много уже тебя.
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* maxsaf
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Иностранцам запрещено работать.

В дальнейшем вообще всю дистанционку отдать иностранцам. Сразу появится сервис на английском. А местных перевести с дистанционки на поля и заводы, экономику поднимать. ))
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* maxsaf
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6545
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А причём здесь житель канадской деревни

У нас тут - совещание))
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§ alex_60
Кому разрешат работать в Костанайской области после завершения режима ЧП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Разрешить. Дистанционно


Лицензию надо. Регистрацию.
Налоги платить.
Справку что в иностране безработный.
не так тяп ляп.

[Исправлено: alex_60, 11.05.2020 - 20:40]
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