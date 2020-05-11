/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38813
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ералы Тугжанов также отметил, что парки и скверы становятся доступными для прогулок граждан, но ограничения остаются прежними для сферы развлекательных услуг при парках. И ответил на вопрос, заработают ли рестораны и ТРЦ.
Читать новость

§ alex_60
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местные молчат. Как в рот воды набрали
Профайл

§ yudjin
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Местные молчат. Как в рот воды набрали

Нечитайло думу думает...

Решите уже вопрос общественным транспортом. А то мильон уже на работу вышло, а на чем добираться чиновников не волнует. Люди набиваются в попутки и личный транспорт. И вопрос с дачными автобусами надо решать. Поговорил с ЖКХ насчет их.
Ответили, что автобусы в режиме ЧС будут ходить как и прежде бесплатно: утром туда, в 18.00 обратно. Если завтра снимут режим, то по графику и платно.
Я спросил, каким образом люди без своего транспорта должны поливать? Если у нас в среду полив с 18 до 20.
Он спросил какое общество, какой маршрут и почему общество устанавливает полив вечером, если ограничения?
Я говорю, а как по-другому в рабочий день поливать? Я попросил перенести автобусы на 8 вечера, чтобы люди успели полить и уехать.
Он вроде понял, поблагодарил за звонок, но как это будет неизвестно. Очень сомневаюсь, что в пользу дачников.
Профайл

§ nmv85
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 11.05.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в той песне : """Еще не все до решено,еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня ........"""""
Профайл

§ yudjin
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, в среднем в одном детском саду 25-30 детей. С учетом действующих ограничений карантинного режима мы рассматриваем, что в каждом детсаду (будет. - Прим.) не более 15 детей"

Для вице-премьера хочется пояснить, в гос садах как правило 200-250 детей, а в группах по 30 детей.
Так что имел ввиду сей чиновник, делая ограничение в 15 человек: на группу или на весь сад?
И как будут сортировать нуждающихся: по весу, по справке с работы двух родителей, по ору нуждающихся... как?
Профайл

§ alex_60
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на кладбище можно?
Официально. Вроде нет.
Кто хочет тот уже может поехать, это понятно.
Профайл

§ ACROS
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.05.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:


Очевидно, ВСЁ отдано на откуп местным властям. С высоты астаны, невозможно ( или нет желания)отследить эпидем.ситуацию в каждом регионе. Всё завист от того как решит наш АКИМ области.
Действительно, между гос.и частными д/садами - большая разница в численности. Наверное: гос. - работатать не будут, как раз из-за численности, а частные уменьшат количество деток и вперёд: за потерянной выгодой.
Профайл

* Горожанин_kst
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причём тут местные - не местные?! Вы чего базар разводите? Ну почитайте что-то ещё кроме НГ, КН, для разнообразия.
На Тенгри доступно для скачивания Постановление главного санврача РК, в котором до мелочей всё объяснено. Им и будут все руководствоваться. Хватит самодеятельности.
Местные власти при увеличении случаев заражений выше допустимых значений будут включаться.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izmenitsya-karantin-11-maya-postanovila-glavnyiy-sanvrach-401745/

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.05.2020 - 19:40]
Профайл

§ alex_60
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Причём тут местные - не местные?! Вы чего базар разводите? Ну


В каждом регионе по разному.
Даже на уровне нашей области.
Джетыгора. К примеру.
Так что эмоции тут неуместны.

[Исправлено: alex_60, 11.05.2020 - 19:42]
Профайл

* Горожанин_kst
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ссылку добавил.
Почитай, там поорём. Вместе, если оно того стоить будет.
За все регионы речь, условности вводяться только от количества случаев заражений.
Профайл

* Горожанин_kst
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже в инсте аким поделился информацией, что согласно этому Постановлению планирует запустить общественный транспорт...с 18 мая.
Т.е. они начинают отсчёт с сегодняшнего числа, как с чистого листа. А статистика до этого не велась? И дать оценку уровня распространения заражения на сегодня слабо?!
Чтобы принять решение уже завтра.
Нееет, надо потянуть жилы. Показать кто есть кто...кто здесь хозяин.
Смысл в выходе на работу, когда клиенты могут только пешкодрасом передвигаться? Да и сам, как добираться на рабочее место? Не все же на личном транспорте двигаются. С дачами в п7олив теперь актуально, соглашусь с Юджином...Зачем затягивать и усложнять?
Почему в той же Караганде, Алматы,Нур-Султане общественный транспорт работает уже с 4 мая, хотя там уровень заражений выше?
Может хватит уже нас так назойливо и бестолково "защищать"?
Или все эти меры по ослаблению лишь бы для галочки, и нужно продолжать всеми правдами и неправдами нас пеленать по рукам и ногам?

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.05.2020 - 20:14]
Профайл

§ alex_60
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ссылку добавил.


Ну и. В Алма ате автобусы ездят,. В Астане и Кустанае не ездят.
Пофигу что там главный главврач пишет,
Всё на местах по факту решают.
Профайл

§ alex_60
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Нур-Султане общественный транспорт работает уже с 4 мая,


Нет, не работает.
Только с 12 мая планируют.
Профайл

* Горожанин_kst
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Короче, в КН опубликовали уже решение наших "радетелей": всё продолжается в прежнем иежиме до 18 мая, а там они ещё раз на статистмку посмотрят, и подумают...вот так!
Вопрос: А имеют ли ограничительные меры законное основание без режима ЧС? Ведь их вводили, основываясь именно на него. Теперь режима нет, но о послаблении они ещё видите ли "подумают". Так, ребята, не бывает. Барбоса или держут на цепи, но кидают ему регулярно пайку, а если не кормят, то и с цепи снимают. В опасные игры играете.
Профайл

* Горожанин_kst
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

12 мая, то бишь завтра. Вот так и должно быть.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, alex_60, Горожанин_kst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 87
Пользователей: 1
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 84.19 Ko -
^ Наверх