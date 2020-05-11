Горожанин_kst Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1520

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:12 Уже в инсте аким поделился информацией, что согласно этому Постановлению планирует запустить общественный транспорт...с 18 мая.

Т.е. они начинают отсчёт с сегодняшнего числа, как с чистого листа. А статистика до этого не велась? И дать оценку уровня распространения заражения на сегодня слабо?!

Чтобы принять решение уже завтра.

Нееет, надо потянуть жилы. Показать кто есть кто...кто здесь хозяин.

Смысл в выходе на работу, когда клиенты могут только пешкодрасом передвигаться? Да и сам, как добираться на рабочее место? Не все же на личном транспорте двигаются. С дачами в п7олив теперь актуально, соглашусь с Юджином...Зачем затягивать и усложнять?

Почему в той же Караганде, Алматы,Нур-Султане общественный транспорт работает уже с 4 мая, хотя там уровень заражений выше?

Может хватит уже нас так назойливо и бестолково "защищать"?

Или все эти меры по ослаблению лишь бы для галочки, и нужно продолжать всеми правдами и неправдами нас пеленать по рукам и ногам?



[Исправлено: Горожанин_kst, 11.05.2020 - 20:14]