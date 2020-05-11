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≡ Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38812
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ералы Тугжанов также отметил, что парки и скверы становятся доступными для прогулок граждан, но ограничения остаются прежними для сферы развлекательных услуг при парках. И ответил на вопрос, заработают ли рестораны и ТРЦ.
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§ alex_60
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8259
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местные молчат. Как в рот воды набрали
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§ yudjin
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
yudjin


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Сообщений: 6578
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Местные молчат. Как в рот воды набрали

Нечитайло думу думает...

Решите уже вопрос общественным транспортом. А то мильон уже на работу вышло, а на чем добираться чиновников не волнует. Люди набиваются в попутки и личный транспорт. И вопрос с дачными автобусами надо решать. Поговорил с ЖКХ насчет их.
Ответили, что автобусы в режиме ЧС будут ходить как и прежде бесплатно: утром туда, в 18.00 обратно. Если завтра снимут режим, то по графику и платно.
Я спросил, каким образом люди без своего транспорта должны поливать? Если у нас в среду полив с 18 до 20.
Он спросил какое общество, какой маршрут и почему общество устанавливает полив вечером, если ограничения?
Я говорю, а как по-другому в рабочий день поливать? Я попросил перенести автобусы на 8 вечера, чтобы люди успели полить и уехать.
Он вроде понял, поблагодарил за звонок, но как это будет неизвестно. Очень сомневаюсь, что в пользу дачников.
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§ nmv85
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
nmv85


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Сообщений: 10
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 11.05.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в той песне : """Еще не все до решено,еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня ........"""""
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§ yudjin
Re: Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что...
yudjin


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Сообщений: 6578
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, в среднем в одном детском саду 25-30 детей. С учетом действующих ограничений карантинного режима мы рассматриваем, что в каждом детсаду (будет. - Прим.) не более 15 детей"

Для вице-премьера хочется пояснить, в гос садах как правило 200-250 детей, а в группах по 30 детей.
Так что имел ввиду сей чиновник, делая ограничение в 15 человек: на группу или на весь сад?
И как будут сортировать нуждающихся: по весу, по справке с работы двух родителей, по ору нуждающихся... как?
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§ alex_60
Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8259
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на кладбище можно?
Официально. Вроде нет.
Кто хочет тот уже может поехать, это понятно.
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