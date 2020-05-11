yudjin Вице-премьер объяснил, кому можно работать с 11 мая и что будет с детсадами #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6578

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:26 Цитата: alex_60:

Местные молчат. Как в рот воды набрали

Нечитайло думу думает...



Решите уже вопрос общественным транспортом. А то мильон уже на работу вышло, а на чем добираться чиновников не волнует. Люди набиваются в попутки и личный транспорт. И вопрос с дачными автобусами надо решать. Поговорил с ЖКХ насчет их.

Ответили, что автобусы в режиме ЧС будут ходить как и прежде бесплатно: утром туда, в 18.00 обратно. Если завтра снимут режим, то по графику и платно.

Я спросил, каким образом люди без своего транспорта должны поливать? Если у нас в среду полив с 18 до 20.

Он спросил какое общество, какой маршрут и почему общество устанавливает полив вечером, если ограничения?

Я говорю, а как по-другому в рабочий день поливать? Я попросил перенести автобусы на 8 вечера, чтобы люди успели полить и уехать.

Он вроде понял, поблагодарил за звонок, но как это будет неизвестно. Очень сомневаюсь, что в пользу дачников.