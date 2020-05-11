Сергей_я Re: Репетиция маскарада в акимате #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2902

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Еще одно доказательство того, что на карантин пофиг не только населению страны, но и самим властям. Для кого его ввели, для офиц. СМИ? Что б пальцем не тыкали как в РБ? Или как обычно для распила какого-то бабла?