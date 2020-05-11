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§ NG.kz
Репетиция маскарада в акимате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38812
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании в акимате некоторые из присутствующих вообще не пользуются масками ,другие натянули на подбородок выставив нос.видимо ,первые не дышат вообще,вторые носом не дышат,потому как насморк.
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§ Сергей_я
Re: Репетиция маскарада в акимате
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2902
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.05.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одно доказательство того, что на карантин пофиг не только населению страны, но и самим властям. Для кого его ввели, для офиц. СМИ? Что б пальцем не тыкали как в РБ? Или как обычно для распила какого-то бабла?
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§ abaika95
Re: Репетиция маскарада в акимате
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3864
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Или как обычно для распила какого-то бабла?/



Какого?) Распила бабла вместе с населением в 42500?) Или распила бабла в связи с закрытием границ и остановке производств?)) Тут вроде одни убытки для всех
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§ denfostr
Re: Репетиция маскарада в акимате
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 11.05.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто останавливал производство ? Поезда возят,дальнобой ездят.
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