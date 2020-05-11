Victor Yang Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области #34





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12688

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:00 Цитата: Горожанин_kst:

По старинке надо было решать, через старших братьев. А-ля 90е

Если традиционно - старшие братья сами бы ей наваляли.

Цитата: Горожанин_kst:

Зачем было хайп поднимать?

Либо глупость, либо действительно лавры Шурыгиной не дают покоя и желает на этом заработать. По-нормальному - подай тихо заявление и разбирайся, а позориться на всю страну - не есть гут. Парень, безусловно, виновен. Но зачем было ехать ночью в компанию парней? На что расчитывала? У Шурыгиной даже более невинное начало было.