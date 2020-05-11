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≡ Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту избиения жительницы Костаная проводится досудебное расследование по ст. 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщил на брифинге начальник следственного управления ДП Нурлан АРЫСТАНОВ.
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§ abaika95
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну вот тогда и скажете/



Нет)
Хочу и буду говорить и утверждать сейчас-она права в итоге)
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§ Victor Yang
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12688
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Сняли коттедж 8 мая. А девушки приехали в ночь с 9-го на 10 мая

Шурыгина казахстанского разлива?
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§ Горожанин_kst
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1515
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

:-)
Жизнь на донышке?
Прославилась теперь деваха.
Зачем было хайп поднимать? По старинке надо было решать, через старших братьев. А-ля 90е
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§ abaika95
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По старинке надо было решать, через старших братьев. А-ля 90е/



Ну а если у неё небыло таких возможностей?) хоть какая ты там гулящая по ночам не была это не повод отмалчиваться когда тебе лицо разбили)
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§ Victor Yang
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12688
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
По старинке надо было решать, через старших братьев. А-ля 90е

Если традиционно - старшие братья сами бы ей наваляли.
Цитата:
Горожанин_kst:
Зачем было хайп поднимать?

Либо глупость, либо действительно лавры Шурыгиной не дают покоя и желает на этом заработать. По-нормальному - подай тихо заявление и разбирайся, а позориться на всю страну - не есть гут. Парень, безусловно, виновен. Но зачем было ехать ночью в компанию парней? На что расчитывала? У Шурыгиной даже более невинное начало было.
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