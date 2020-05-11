abaika95 Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции... #26





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3863

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:56 Цитата-/Также в посте отмечается, что следователь осудил девушку и заявил, что она сама виновата./





Факты?) Или это так для острастки было сказано,типо смотрите какая бедная несчастная и даже жлобы из полиции над ней посмеялись)



Наказать всех кто был на гулянке,наказать владельца коттеджа,наказать таксиста что работал в 3 ночи,вроде как после 22:00 у нас ещё действует запрет на выход? Потом уже заниматься непосредственно избиением,парня судить, тут не лёгкий шлепок а нормально приложился,если она буйная была и лезла драться,мог скрутить и выкинуть на улицу,но бить с размаха,хорошо может без размаха но рука видать тяжёлая что так лицо разбаранбил это не дело и какая бы там не была девушка что в 3 ночи едет с подружками побухать к незнакомым парням это не дело разбивать ей лицо,она права в итоге