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≡ Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту избиения жительницы Костаная проводится досудебное расследование по ст. 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщил на брифинге начальник следственного управления ДП Нурлан АРЫСТАНОВ.
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§ drakon
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
девушка два раза пыталась

Было бы - смешно, если бы
небыло - так грустно... :-o
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§ Горожанин_kst
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1515
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не, эт парни 8го сняли дом. И плотно на стакан присели, для начала. А потом, по давней традиции, после водки и сауны потребовалось разбавить крепкий мужской коллектив женским обществом. Потому и пригласили уже 10го мая в 3 часа ночи дам, сугубо для светских бесед и философских диспутов. Самое время ведь для этого. Просто спор выдался слишком горячим, и аргумент достаточно весомым. ;-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.05.2020 - 11:37]
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§ maxsaf
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не, эт парни 8го сняли дом

Уже не восьмого, показания меняются на лету. Дождемся окончательного варианта статьи
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§ maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Было бы - смешно, если бы небыло - так грустно...

Попытки износа случаются при других обстоятельствах. А в три часа ночи в коттедже с мужиками - это попытка кидалова.
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§ Тимур Гафуров
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 513
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 11.05.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
8 мая восемь мужчин арендовали коттедж

Сняли коттедж 8 мая. А девушки приехали в ночь с 9-го на 10 мая
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§ maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
. А девушки приехали в ночь с 9-го на 10 мая

К мужикам или к подруге?
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§ Козлов я
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Туда же были приглашены три девушки, среди них - потерпевшая

Парни с девушками пошли в баню. Ну, заодно и помылись...
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§ maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Картинки, я так понимаю, не будет?))
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§ Козлов я
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть, но забанят,однозначно. :lol:
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§ drakon
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Есть, но забанят,однозначно.

Козлов, напиши,что это -
сделственный эксперимент... :lol:
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§ Козлов я
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, была-ни была. Следственный эксперимент!
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§ abaika95
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Также в посте отмечается, что следователь осудил девушку и заявил, что она сама виновата./


Факты?) Или это так для острастки было сказано,типо смотрите какая бедная несчастная и даже жлобы из полиции над ней посмеялись)

Наказать всех кто был на гулянке,наказать владельца коттеджа,наказать таксиста что работал в 3 ночи,вроде как после 22:00 у нас ещё действует запрет на выход? Потом уже заниматься непосредственно избиением,парня судить, тут не лёгкий шлепок а нормально приложился,если она буйная была и лезла драться,мог скрутить и выкинуть на улицу,но бить с размаха,хорошо может без размаха но рука видать тяжёлая что так лицо разбаранбил это не дело и какая бы там не была девушка что в 3 ночи едет с подружками побухать к незнакомым парням это не дело разбивать ей лицо,она права в итоге
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§ maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Наказать всех кто был на гулянке

Дык уже наказали, перечитайте статью))
Цитата:
abaika95:
в 3 ночи едет с подружками побухать к незнакомым парням

А потом пьяная падает с лесницы. Или без суда и следствия к стенке парня?
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§ abaika95
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А потом пьяная падает с лесницы. Или без суда и следствия к стенке парня?/



Ну полиция разберётся,с лестницы ли она упала? Помог кто-то? Судмедэкспертиза поможет определить лицо у неё от лесенки разбито или от кулочка пьяного парня который не смог на словах разрешить конфликт не прибегая к кулачным схваткам) после суда всё понятно будет а потом уже к стенке)
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§ maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
после суда всё понятно будет

Ну вот тогда и скажете, права она в итоге, или не права :-)
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