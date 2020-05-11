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§ NG.kz
Инопланетяне в городе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за инопланетный организм с глазами на лбу сегодня утром увидел я в микрорайоне Наурыз.?судя по тому,что очки у обрабатывальщика на лбу,можно предположить,что жидкость действительно бесполезная для обеззараживания.
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§ сайлау курманов
Re: Инопланетяне в городе
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3741
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.05.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смешно. Люди не могут ни на дачу, ни по делам съездить, соседка последний хрен доедает, говорит деньги кончились, работать не дали
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§ abaika95
Re: Инопланетяне в городе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дэн всё угомонится не может)
Это называеться не соблюдение ТБ в жарких условиях) ну жарко парню стало,вот и снял очки и плевать уже ему на последствия)
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§ Козлов я
Re: Инопланетяне в городе
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Инопланетяне в городе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Какие от воды могут быть последствия? :-)
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§ denfostr
Re: Инопланетяне в городе
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Малярный комбез ,марлевая маска для раствора содержащего хлор. ...сомнительное удовольствие... Садовый распылитель....даааа
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§ maxsaf
Инопланетяне в городе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
раствора содержащего хлор.

Вода из под крана тоже под эту категорию попадает :-)
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§ abaika95
Re: Инопланетяне в городе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Какие от воды могут быть последствия/




А вы уверены что там вода?)
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§ maxsaf
Инопланетяне в городе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы уверены что там вода?)

А чем еще утром смыть вирус с тротуара, который не живет более 5 часов вне организма, а в ультрафиолете погибает мгновенно?
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§ maxsaf
Инопланетяне в городе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы уверены что там вода?)

Видимо какая-то фирма выиграла тендер на обеззараживание? Я на 30% уверен, что там вода :lol:
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§ abaika95
Инопланетяне в городе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.05.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А чем еще утром смыть вирус с тротуара/




Хм,может там водка? Или мыльный раствор или химраствор,может быть такое?)


Цитата-/Видимо какая-то фирма/


Видимо,может быть,допустим,авось)



Цитата-/Я на 30% уверен, что там вода/



А я на 30% уверен что нет)
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§ maxsaf
Инопланетяне в городе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-/Я на 30% уверен, что там вода/ А я на 30% уверен что нет)

Я знал, что всегда можем договориться :lol:
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§ maxsaf
Инопланетяне в городе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хм,может там водка? Или мыльный раствор или химраствор,может быть такое?)

Да, но зачем? проверять же все равно никто не станет)))
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§ Vit
Re: Инопланетяне в городе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9416
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.05.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акрос, подтверди мои слова) как ваш брат работает с гербецидами? Деревенские в них же купаются пока травят поля. Токсичные, ядовитые, а китайские фонят, радиактивные даже.
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