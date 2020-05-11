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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7353
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень усталости от карантина — приму приглашение на свадьбу, человек эдак на 200, буду жрать яблоко на нитке, буду лопать шарики жопой, буду тосты говорить и слушать по 20 мин., буду танцевать под Сердючку, всё, блд, буду. 8-) :lol: 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
приму приглашение на свадьбу,

Все мероприятия развлекательного характера - запретить, особенно если это связано с большим скоплением людей ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Уровень усталости от карантина

Усталость от карантина снимается как рукой, усталостью от работы :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7353
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
усталостью от работы

Этого у меня хватает.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Этого у меня хватает.

Надеюсь, что усталость именно от работы, в противном случае это один из первых симптомов Covid -19 ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работа на форуме тяжела. спору нет.
24 часа, семь дней в неделю.
адский труд.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12686
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
буду жрать яблоко на нитке, буду лопать шарики жопой

А карандаш на ниточке в бутылку будешь попадать?
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
буду жрать яблоко на нитке, буду лопать шарики жопой, буду тосты говорить

Так и вижу ОМ на свадьбе... ;-)

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