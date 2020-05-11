Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #10981





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7353

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:24 Уровень усталости от карантина — приму приглашение на свадьбу, человек эдак на 200, буду жрать яблоко на нитке, буду лопать шарики жопой, буду тосты говорить и слушать по 20 мин., буду танцевать под Сердючку, всё, блд, буду.