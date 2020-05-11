Горожанин_kst Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1514

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:35 Цитата: maxsaf:



Не, эт парни 8го сняли дом. И плотно на стакан присели, для начала. А потом, по давней традиции, после водки и сауны потребовалось разбавить крепкий мужской коллектив женским обществом. Потому и пригласили уже 10го мая в 3 часа ночи дам, сугубо для светских бесед и философских диспутов. Самое время ведь для этого. Просто спор выдался слишком горячим, и аргумент достаточно весомым.



[Исправлено: Горожанин_kst, 11.05.2020 - 11:37]