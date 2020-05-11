/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38808
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту избиения жительницы Костаная проводится досудебное расследование по ст. 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщил на брифинге начальник следственного управления ДП Нурлан АРЫСТАНОВ.
Читать новость

* drakon
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19175
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
девушка два раза пыталась

Было бы - смешно, если бы
небыло - так грустно... :-o
Профайл

* Горожанин_kst
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1514
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не, эт парни 8го сняли дом. И плотно на стакан присели, для начала. А потом, по давней традиции, после водки и сауны потребовалось разбавить крепкий мужской коллектив женским обществом. Потому и пригласили уже 10го мая в 3 часа ночи дам, сугубо для светских бесед и философских диспутов. Самое время ведь для этого. Просто спор выдался слишком горячим, и аргумент достаточно весомым. ;-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.05.2020 - 11:37]
Профайл

* maxsaf
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не, эт парни 8го сняли дом

Уже не восьмого, показания меняются на лету. Дождемся окончательного варианта статьи
Профайл

* maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Было бы - смешно, если бы небыло - так грустно...

Попытки износа случаются при других обстоятельствах. А в три часа ночи в коттедже с мужиками - это попытка кидалова.
Профайл

* Тимур Гафуров
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 513
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 11.05.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
8 мая восемь мужчин арендовали коттедж

Сняли коттедж 8 мая. А девушки приехали в ночь с 9-го на 10 мая
Профайл Посетить вебсайт

* maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
. А девушки приехали в ночь с 9-го на 10 мая

К мужикам или к подруге?
Профайл

§ Козлов я
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Туда же были приглашены три девушки, среди них - потерпевшая

Парни с девушками пошли в баню. Ну, заодно и помылись...
Профайл

* maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Картинки, я так понимаю, не будет?))
Профайл

§ Козлов я
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть, но забанят,однозначно. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Горожанин_kst, Козлов я, drakon, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 5
Всего: 78

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 68.13 Ko -
^ Наверх