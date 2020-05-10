Цитата: elektron:

А Вы себя к кому относите?

Я ж не олигарх, не вхож во властные структуры, не знаком с Билли Оконщиком. Я часть толпы, страхом которой можно манипулировать. Такой же дебил. Не по-причине того что меня можно запугать басенками о страшном вирусе, скорее по-причине отсутствия наглости пользоваться теми кого можно ими запугать.