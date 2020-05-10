/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 732 из 732«1...730731732
§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4726
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.05.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
в парикмахер вообще не хожу

Почему?
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.05.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Количество смертей в мире за последние два месяца 2020 года

То есть надо больше смертей? А ты не думал что их не так много по сравнению с другими причинами потому что меры ввели?
Остальные причины - они не заразны как коронавирус. Не надо тут про теорию заговоров опять.
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.05.20 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
в парикмахер вообще не хожу.

Зря,зря... Там такие прически делают!.. ;-)

Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6507
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Экономика стоит - государству не идут налоги, а бизнес и физические лица не зарабатывают

Шведы как работали так и продолжают работать. Есть меры, такие как дистанция или ношение масок, которые в принципе не бьют по экономике. А если подсуетиться - то можно и деньжат на этом поднять. А есть меры, типа запрета на поездку на работу на личном транспорте, подьезд на замок и прочее, от которых экономика будет в ауте. Я такие меры тоже не понимаю. Щас надо в режиме ЧП вводить меры, которые помогут в кризис выйти в заветную тридцатку. "Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей". Вот что надо вводить. Но в масках 8-)
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4726
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.05.20 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой умный,а так бедненько живёт.
Может стоит подсуетиться в своей жизни,
А не советовать в чужой.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6507
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Такой умный,а так бедненько живёт.

Да, я такой)) по олимпиадам в драных сапогах ездил, а рассказывал же.))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6507
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Может стоит подсуетиться в своей жизни,

А меня в данный момент все устраивает)) Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает ;-) :lol:
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6507
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А не советовать в чужой.

Боитесь, что работать заставят? Правильно, бойтесь. ;-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 732 из 732«1...730731732
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 41
Пользователей: 0
Всего: 41

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 63.49 Ko -
^ Наверх