/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38805
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Китай реформирует свою систему профилактики и контроля заболеваний, а также систему медицинского страхования, чтобы устранить недостатки, выявленные во время вспышки Covid-19.
Читать новость

§ Горожанин_kst
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1511
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.05.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умело манипулируя истерией и страхами, подспудно насаждается идея всё более массового внедрения искусственного интеллекта, облачных технологий во всём.
Ничему и никому уже не верю.
Профайл

§ Butch
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.05.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Умело манипулируя истерией и страхами, подспудно насаждается идея

И правильно делается. Дебилов нужно пользовать
Профайл

§ elektron
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.05.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Дебилов нужно пользовать

А Вы себя к кому относите? Тем кто пользует или кого пользуют? :lol:
Просто не совсем ясен посыл Вашей мысли! :-P
Профайл

§ berkut_1973
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 10.05.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё сводится к чипированию
Профайл

§ Обликоморале
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.05.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В парках Сингапура бегают роботы-собачки Boston Dynamics и предупреждают граждан о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Интересно, как скоро их снабдят шокерами? 8-) И как скоро они по всему миру начнут тяфкать.
Впрочем, всё это уже было у старины Брэдбери...
Профайл

§ Butch
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.05.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А Вы себя к кому относите?

Я ж не олигарх, не вхож во властные структуры, не знаком с Билли Оконщиком. Я часть толпы, страхом которой можно манипулировать. Такой же дебил. Не по-причине того что меня можно запугать басенками о страшном вирусе, скорее по-причине отсутствия наглости пользоваться теми кого можно ими запугать. ;-)
Профайл

§ Козлов я
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.05.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Я часть толпы, страхом которой можно манипулировать.
Профайл

§ таноми52
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1762
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.05.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Я часть толпы,


"Ты, что, ИНТЕЛЛИГЕНТ?! —
Нет-нет, что вы - что вы! Такое ж БЫДЛО как и вы…" :lol:
Профайл

§ maxsaf
Re: После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6507
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.05.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
всё более массового внедрения искусственного интеллекта, облачных технологий во всём.

А я им походу в этом помогаю. Надеюсь мой скромный посильный вклад не останется без внимания и будет достойно вознагражден :lol:
Профайл

§ Козлов я
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.05.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь мой скромный посильный вклад не останется без внимания



:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ maxsaf
После пандемии Covid-19 Китай реформирует систему общественного здравоохранения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6507
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суть реформы ))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 41
Пользователей: 0
Всего: 41

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 50 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 73.2 Ko -
^ Наверх