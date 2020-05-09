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§ NG.kz
Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38805
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, когда ожидать второй волны заболевания коронавирусом.
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§ Vit
Re: Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.05.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рановато про вторую волну они думают. У нас ещё только первая набирает обороты. Вчера рекорд суточный был больше 300 человек заражённых.
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§ Muad Dib
Re: Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 09.05.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно самым жестким образом насаживать карантинные меры для всех пребывающих в область. Тесты для каждого прибывающего, наблюдение врача, изоляция на определенное время. Уголовное наказание для тех, кто за взятку пропускает непроверенных в область и для тех, кто не соблюдал домашний карантин и заразил людей.
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§ Тот самый
Re: Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ожидать / не ожидать - ещё первая волна не закончилась. И не известно какой иммунитет у переболевших. Если не долговременный, то и не закончится, будет как грипп циркулировать.
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§ maxsaf
Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6507
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Если не долговременный, то и не закончится, будет как грипп циркулировать.

Уже говорят что иммунитет временный. И что переболеет 70% населения.
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