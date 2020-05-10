Цитата: Victor Yang:

Экономика стоит - государству не идут налоги, а бизнес и физические лица не зарабатывают

Шведы как работали так и продолжают работать. Есть меры, такие как дистанция или ношение масок, которые в принципе не бьют по экономике. А если подсуетиться - то можно и деньжат на этом поднять. А есть меры, типа запрета на поездку на работу на личном транспорте, подьезд на замок и прочее, от которых экономика будет в ауте. Я такие меры тоже не понимаю. Щас надо в режиме ЧП вводить меры, которые помогут в кризис выйти в заветную тридцатку. "Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей". Вот что надо вводить. Но в масках