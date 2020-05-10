Цитата: Горожанин_kst:

Когда на праздники все домики на небезизвестной притобольской базе отдыха забиты до отказа, а на дачи после 8-30 девятого мая нельзя! Вакханалия вокруг! Под прикрытием этой мнимой борьбы.

То что эти домики были забиты - это, скорее, недосмотр, чем прикрытие. Вот взял бы и сообщил куда надо если видел и если тебя это так возмущает.

Цитата: Горожанин_kst:

услуги салонов красоты: стричься можно, а маникюр нельзя! Парикмахер работает с волосами, возле головы, а маникюрщица с ногами, в аккурат в полутораметре от физиономии клиента! Ладно, а косметолог? Если можно стричься, почему нельзя работать косметологу?!

Если бы не было так критично - и парикмахерам было бы нельзя. Но рост волос не остановишь, а без маникюра, педикюра и макияжа прожить комфортно вполне можно.

Цитата: Горожанин_kst:

А когда всё это под мощной государственой поддержкой? Насколько это укрепляет оставщееся доверие к государству?!

А если бы этого не было - все бы кричали - почему не остановили эпидемию? Вот через пару месяцев Белорусы покажут результаты, если будет официальная информация, конечно.