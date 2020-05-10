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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1222
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.05.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что то непонятно что нам завтрашний день несёт.
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§ Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 4)
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.05.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Балаган это, а не самоизоляция. Когда на праздники все домики на небезизвестной притобольской базе отдыха забиты до отказа, а на дачи после 8-30 девятого мая нельзя!
Вакханалия вокруг! Под прикрытием этой мнимой борьбы. Это вопиющё!
А как быть с играми с буквой приказа? Возьмём драйвер нынейшей экономики, услуги салонов красоты: стричься можно, а маникюр нельзя! Парикмахер работает с волосами, возле головы, а маникюрщица с ногами, в аккурат в полутораметре от физиономии клиента! Ладно, а косметолог? Если можно стричься, почему нельзя работать косметологу?!
И такой дебилизм в каждой отрасли! Всё на откуп местным санврачам. Что творится?!
А когда всё это под мощной государственой поддержкой? Насколько это укрепляет оставщееся доверие к государству?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 10.05.2020 - 19:22]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12683
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.05.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Когда на праздники все домики на небезизвестной притобольской базе отдыха забиты до отказа, а на дачи после 8-30 девятого мая нельзя! Вакханалия вокруг! Под прикрытием этой мнимой борьбы.

То что эти домики были забиты - это, скорее, недосмотр, чем прикрытие. Вот взял бы и сообщил куда надо если видел и если тебя это так возмущает.
Цитата:
Горожанин_kst:
услуги салонов красоты: стричься можно, а маникюр нельзя! Парикмахер работает с волосами, возле головы, а маникюрщица с ногами, в аккурат в полутораметре от физиономии клиента! Ладно, а косметолог? Если можно стричься, почему нельзя работать косметологу?!

Если бы не было так критично - и парикмахерам было бы нельзя. Но рост волос не остановишь, а без маникюра, педикюра и макияжа прожить комфортно вполне можно.
Цитата:
Горожанин_kst:
А когда всё это под мощной государственой поддержкой? Насколько это укрепляет оставщееся доверие к государству?!

А если бы этого не было - все бы кричали - почему не остановили эпидемию? Вот через пару месяцев Белорусы покажут результаты, если будет официальная информация, конечно.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4724
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.05.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Сударь,вы недовольны хлеще женщин
К косметологу и маникюрщице скоро попадёте :lol:
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