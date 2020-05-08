таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #10943





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1761

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:01 к Дню Победы. Чтобы помнили, какой ценой..

И что такое война..



«Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.



Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам ещё наступать предстоит.»

..................................

Ни плача я не слышал и ни стона.

Над башнями нагробия огня.

За полчаса не стало батальона.

А я все тот же, кем-то сохраненный.

Быть может, лишь до завтрашнего дня.

И.Деген



Бессмертные строки, названные Евтушенко «ошеломляющими по жестокой силе правды»:



[Исправлено: таноми52, 09.05.2020 - 17:02]