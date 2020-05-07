Обликоморале Коронавирус #322





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7345

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:05 А вот ещё кое-что попалась интересное.

Коронавирус попал во Францию на месяц раньше, чем считалось ранее — еще в декабре 2019 года.



Пациент, в мокроте которого обнаружили вирус SARS-CoV-2, был госпитализирован 27 декабря 2019 года, — тогда как первый случай коронавирусной инфекции был официально зарегистрирован только 26 января 2020 года. Об этом сообщает Хайтек со ссылкой на исследование ученых из университетской больницы в Сен-Сен-Дени. Зараженным оказался 42-летний мужчина родом из Алжира. Он постоянно живет во Франции и в последний раз выезжал из страны в августе 2019 года — то есть за четыре месяца до заражения.

При этом мужчина не был в Китае.