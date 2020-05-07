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Страница 22 из 22«1...202122
Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Вы бы лучше вместо того, чтобы языком ветер тут создавать, сказали бы прямо, какие меры поддерживаете, какие надо усилить, какие отменить. Мож потом и появится что обсуждать. А пока тема скатилась до уровня "дурак-сам дурак".
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§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже Таноми52 заскучала))
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.05.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

:lol:
Ну вот, наконец-то, стоило тебя потыкать палочкой, начал думалку включать.
Мои предложения по мерам , если честно, всем до одного места.
Это как ты сказал.
Цитата:
maxsaf:
языком ветер тут создавать

Касаемо себя, предписанное организацией ВОЗ соблюдаю, чего и другим желаю.
:lol:
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§ Гога
Коронавирус
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.05.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/embed/Lf1bSsBEAFw

[Исправлено: Гога, 07.05.2020 - 09:20]
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§ таноми52
Коронавирус
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]Гога:

Спасибо за "Мир после вируса"
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Без слов.
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот ещё кое-что попалась интересное.
Коронавирус попал во Францию на месяц раньше, чем считалось ранее — еще в декабре 2019 года.

Пациент, в мокроте которого обнаружили вирус SARS-CoV-2, был госпитализирован 27 декабря 2019 года, — тогда как первый случай коронавирусной инфекции был официально зарегистрирован только 26 января 2020 года. Об этом сообщает Хайтек со ссылкой на исследование ученых из университетской больницы в Сен-Сен-Дени. Зараженным оказался 42-летний мужчина родом из Алжира. Он постоянно живет во Франции и в последний раз выезжал из страны в августе 2019 года — то есть за четыре месяца до заражения.
При этом мужчина не был в Китае.
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§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: А загонять людей в 7 утра в дачные автобусы и битком их возить, в считанных сантиметрах друг от друга, духоте - это можно? Власть погрязла в двойных стандартах и придурошных полумерах.

ОМ, вы как на дачу добираетесь? ))
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.05.20 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

8-)
Да легко, на машине.
Я даже когда запрет был, туда ездил.
Писал же уже, что у меня есть мультипаспорт. 8-)
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§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.05.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ОМ, вы как на дачу добираетесь? ))

знамо как, у него ж лисапед :lol:
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§ drakon
Коронавирус
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19173
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у меня есть мультипаспорт.

Ментовское Удостоверение,
на задней панели фуражка
и жезл?... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.05.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

трехколесный, аха...
Цитата:
drakon:
Ментовское Удостоверение

Бери выше, но только тсс...
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Ответить Новый топик
Страница 22 из 22«1...202122
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