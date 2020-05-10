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§ NG.kz
С сыром и зеленью
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните популярную во времена СССР закуску - творожную пасту с зеленью, чесноком и сыром, любили мы такую намазку на бутерброды, особенно из черного хлеба. А я вам скажу, что из этой смеси и горячая еда получается отличная.
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§ drakon
Re: С сыром и зеленью
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19173
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, купил в магазине,почти такой.

Обжарил с каждой стороны,по 2 минуты.
Вкуснятина... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
С сыром и зеленью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8252
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.05.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вчера, купил в магазине,почти такой. Обжарил с каждой стороны,по 2 минуты. Вкуснятина...


да ты гурман смотрю.
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§ drakon
С сыром и зеленью
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19173
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да ты гурман смотрю.

А там ещё соус из Жёлтых
томатов. Обалденно... :lol: :oops:
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§ alex_60
С сыром и зеленью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8252
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.05.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А там ещё соус из Жёлтых томатов. Обалденно...


жируешь.
а люди в Африке от голода умирают.

[Исправлено: alex_60, 10.05.2020 - 14:24]
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