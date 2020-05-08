alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3862





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8248

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:22 Цитата: drakon:

У нас, наверное и были самые высокие штрафы, в Европе.



а у нас , в квартире газ.

на восьмом месте дойчланд в мировом списке по штрафам на дорогах.

на автобанах скорость вообще не ограничена,

и если едешь в левой полосе со скоростью двести км в час,

не факт что ты король автобана.

придется подвинуться вправо, и посмотреть в след пролетающей ракете.

Финляндия.

первая.

штраф за превышение скорости 200000 долларорв.

ну это при годовом доходе 11 млн дол.

у них штрафы от дохода расчитываются.

вторая- Канада.

видать нарушителей как комаров тучи,

решили их штрафами задавить.

к совести взывать наверное не получилось.



[Исправлено: alex_60, 08.05.2020 - 17:29]