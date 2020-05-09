Цитата: Но за всё это время анализы ни у кого из подъезда так и не взяли. К ним никто не приходил, не объяснял, каких мер предосторожности придерживаться. И только в последний день карантина медработники прошли по квартирам и замерили у жителей температуру

Это были учения. Специально Выбрали подходящий дом с решетками на первом этаже. Прошли вы их относительно успешно, не считая потерю работы у некоторых и финансовые расходы. По другому это не объяснить