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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:12 С работой на земляничных грядках не стоит затягивать, ее необходимо начинать сразу после того, как сойдет снег и подсохнет земля. У нас это примерно вторая половина апреля. В этом году, по известным причинам, дачникам пришлось повременить. Но и сейчас еще не поздно вплотную заняться своими ягодными посадками.

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