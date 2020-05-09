Muad Dib Re: Ожидать ли второй волны коронавируса в Казахстане #2





(Пользователи) Сообщений: 25

Регистрация: 24.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 23:37 Нужно самым жестким образом насаживать карантинные меры для всех пребывающих в область. Тесты для каждого прибывающего, наблюдение врача, изоляция на определенное время. Уголовное наказание для тех, кто за взятку пропускает непроверенных в область и для тех, кто не соблюдал домашний карантин и заразил людей.