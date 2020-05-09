yudjin Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6576

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:38 Цитата: maxsaf:

что у каждого второго в КЗ

то ли я не в КЗ, то ли статистика хреновая...

Даже председатели садового общества сказали, что по их прикидке треть дачников ездят на автобусе.



Цитата: maxsaf:

Одним - можно, другим - нельзя?

Ну, местные сми-прикормыши по пять раз угрожали штрафами и усилением патрулирования Парка Победы, что лучше на дачу...