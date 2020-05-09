/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь случайные и редкие прохожие стали свидетелями зажжения свечей и факелов у монумента Солдату и Вечного огня в парке Победы.Так вечером 8 мая в тишине костанайцы отдали дань уважения и памяти землякам, защищавшим родину в Великой Отечественной войне.
Читать новость

§ arman_kst
Re: Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С праздником!
Профайл

§ yudjin
Re: Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6576
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.05.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стыдобище, в парк Победы почтить память нельзя. А загонять людей в 7 утра в дачные автобусы и битком их возить, в считанных сантиметрах друг от друга, духоте - это можно? Власть погрязла в двойных стандартах и придурошных полумерах.


Было взятие Берлина...теперь взятие дачного автобуса. Вечер.
Профайл

§ Змея Подколодная
Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.05.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы были в Парке Победы вечером. Спокойно зашли, возложили цветы.
Профайл

§ maxsaf
Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А на своей машине нельзя на дачу? Просто тут ОМ говорил, что у каждого второго в КЗ - по две машины, у остальных то одна точно должна быть при таком раскладе. Откуда тогда столько пешеходов? :-)
Профайл

§ maxsaf
Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6499
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в парк Победы почтить память нельзя.

Цитата:
Змея Подколодная:
Мы были в Парке Победы вечером. Спокойно зашли, возложили цветы.

Одним - можно, другим - нельзя?
Профайл

§ Змея Подколодная
Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.05.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 16,30 спокойно зашли. Народ был возле вечного огня, человек 10-12, немного.
Цитата:
Одним - можно, другим - нельзя?


А вот утром говорят не пускали.
Профайл

§ yudjin
Вечерней инсталляцией в практически пустом парке Победы встретил 9 Мая Костанай
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6576
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.05.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что у каждого второго в КЗ

то ли я не в КЗ, то ли статистика хреновая...
Даже председатели садового общества сказали, что по их прикидке треть дачников ездят на автобусе.

Цитата:
maxsaf:
Одним - можно, другим - нельзя?

Ну, местные сми-прикормыши по пять раз угрожали штрафами и усилением патрулирования Парка Победы, что лучше на дачу...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 1
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 61.92 Ko -
^ Наверх