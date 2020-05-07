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§ NG.kz
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С работой на земляничных грядках не стоит затягивать, ее необходимо начинать сразу после того, как сойдет снег и подсохнет земля. У нас это примерно вторая половина апреля. В этом году, по известным причинам, дачникам пришлось повременить. Но и сейчас еще не поздно вплотную заняться своими ягодными посадками.
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* maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А по теме есть что добавить?
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§ kbkz1980
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4723
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
по теме есть что добавить?

А по теме,ты даже сорта клубники не знаешь.Может старые кусты(неплодоносящие)которые выкинуть надо продаёшь.У нас такие раньше бабки на базаре продавали,сейчас людям важен сорт.
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§ Обликоморале
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ни смысла, ни содержания

:lol:
И что это было? Нервы?))
Цитата:
Сыкымы:

У человека проблема с шуткам юмора. Видишь прям как огорчился. И по обыкновению сразу бычить начал. :lol:
Он же думает только он флудить может - как попало, где попало и и не думая о последствиях им сказанного.
Стандартное: в чужом глазу соломинку, в своём даже бревну можно лежать.
По сабжу, что бы не обвинили в очередной раз.
Прошлогодняя ягода с дачи. Сорт Фигаро. Сажали в своё время семенами, которые нам передали из Германии.
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§ drakon
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19168
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Прошлогодняя ягода с дачи.

Хорошее фото. Из Radikal.RU.
Выставлена в 8 час.19 мин.... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Из Radikal.RU

и? Я ее туда и выставил, что не так?
И не в 8.19, а в 12.19 по местному ...
разведчик из тебя никакой))
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* maxsaf
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сажали в своё время семенами, которые нам передали из Германии.

А как семена сохранить? Надо ягоду покрупнее выбрать и пинцетом семена выковыривать? Я правда плохо себе этот процесс представляю. Я только готовые растения покупал и рассаживал, семенами плохо себе представляю посадку.
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§ Сыкымы
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.05.20 - 21:10
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не знаю.
я по своему позой известной лет тридцать точно
имел такой опыт.
весной граблями листву убираем. посыпаем чем то из мешка белым ,
селитра вроде, при появлении усов алюминиевой проволокой пришпиливаем
на свободное место.
затем собираем, едим, закатываем. и тд.
едем купаться на котлован.
трудовое воспитание детей и радость жизни.
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§ Сыкымы
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.05.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
едем купаться на котлован.

Порыбалить - пропустили. Леску на самодельное удилище из талы, крючок, гусиное перо в роли поплавка - и понеслась... ;-)
Эххх... были времена...

[Исправлено: Сыкымы, 08.05.2020 - 21:18]
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* maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
при появлении усов алюминиевой проволокой пришпиливаем на свободное место.

Дельное, взял на заметку.
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§ kbkz1980
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4723
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.05.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как семена сохранить? Надо ягоду покрупнее выбрать и пинцетом семена выковыривать? Я правда плохо себе этот процесс представляю. Я только готовые растения покупал и рассаживал, семенами плохо себе представляю посадку.

Пополам режут клубнику,дают высохнуть полностью и семена с люгко отходят.
А вообще полно готовых в магазе семян разных сортов.
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§ Сыкымы
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.05.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вообще полно готовых в магазе семян разных сортов.

А какой сорт можете посоветовать? Брал саженцы у друзей, 2 года было норм, потом как подменили... :-( :-( :-(

[Исправлено: Сыкымы, 08.05.2020 - 22:18]
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* maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пополам режут клубнику,дают высохнуть полностью и семена с люгко отходят. А вообще полно готовых в магазе семян разных сортов.

Спасибо за совет. Я не встречал семена клубники. Может, если специально поискать и поспрашивать - найдутся. Всяких других семян валом. У нас в гринхаусах обычно уже готовая продается, иногда даже с ягодой.
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§ Обликоморале
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.05.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как семена сохранить?

/смайл разводит руками/ :lol:
Ну тут такое дело. Родственникам по вкусу понравилась эта ягода. Похвалились, нашли семена отдельно в продаже и выслали. Так-то да, обычно усами типа рассады сажают. Вообще и семенами очень много продаётся у нас в специализированных магазинах. В этом году ещё нам немцы переслали огурцы и помидоры,зелень, цветы. Правда, как оказалось семена родом из Великобритании. 8-) Будем сравнивать "заморские" с местными))

[Исправлено: Обликоморале, 09.05.2020 - 14:00]
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§ kbkz1980
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4723
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.05.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
какой сорт можете посоветовать? Брал саженцы у друзей, 2 года было норм, потом как подменили.

Я много перепроб.сортов ,не все нашу зиму переносят.
Хороший урожай сорт Машенька(очень крупноплодная) и Фестивальная она посуше и ароматная.
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