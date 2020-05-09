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≡ "Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже традиция, спеть вместе что-то душевное и со смыслом. До того пели "Ветер перемен". Сейчас вот любимую всеми 75 лет "Смуглянку". Клип смонтировала и в самых нужных местах подпела читательница и друг "НГ" Татьяна Батанова.
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§ alex_60
Re: "Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!
Браво!
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§ Змея Подколодная
"Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие молодцы! Два раза посмотрела!

Поздравляю всех с победой над немецко-фашистскими оккупантами! Никто не забыт! Ничто не забыто!

[Исправлено: Змея Подколодная, 09.05.2020 - 11:34]
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§ Kairat stayer
Re: "Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!
Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны всегда сохранится в наших сердцах, с Днём Великой Победы!
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§ Обликоморале
"Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики "Нашей Газеты" в сети Instagram
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.05.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то пи-пи-пр, успели там влипить два дизлайка ((
А вообще на фоне похожего в сети, у наших земляков шикарно получилось. Молодцы!!!
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§ таноми52
Re: "Смуглянку" в честь дня Победы спели подписчики...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.05.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, земляки! Восторг! :-)
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