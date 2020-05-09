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≡ У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И надо же такому случиться, что юбилейный, 75-й, День Победы пришелся на время тотального карантина, парады и шествия стали неуместны. Но праздник со слезами на глазах завоеван такой большой кровью, что ему не должны, не имеют права помешать ни осточертевшая пандемия, ни самые строгие запреты.
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§ Ольга Колоколова
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2423
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 09.05.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смыкала наша Родина очей
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§ Козлов я
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.05.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дни и ночи битву трудную вели
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§ Обликоморале
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.05.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот день мы приближали как могли
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§ alex_60
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот День Победы
Порохом пропах
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§ ирония
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
ирония


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Сообщений: 56
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 09.05.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это праздник , с сединою на висках.
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§ electro
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 09.05.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуй, мама, как он был от нас далёк, как в костре потухшем таял уголёк
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§ alex_60
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это радость Со слезами на глазах.
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§ kbkz1980
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.05.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С праздником Великой Победы!
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